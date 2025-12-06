Conciertos Navideños UDLAP 2025 recorrerán CDMX, Puebla y Tlaxcala

Del 5 al 10 de diciembre, los Equipos Representativos Culturales de la Universidad de las Américas Puebla: la Orquesta Symphonia, el Coro de Cámara, Ópera UDLAP y el Ballet Folclórico Zentzontle, visitarán cinco sedes diferentes ubicadas en Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla, con la intención de llevar su tradicional Concierto navideño, un espectáculo único que reunirá música, tradición y excelencia académica.

“La Navidad es un motivo de celebración, de unión y de compartir, eso es justamente lo que queremos transmitir con la presentación de nuestros conciertos navideños”, expresó la Dra. Laura Reyes, directora artística de la Orquesta Symphonia, durante el ensayo general abierto realizado en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins de la UDLAP, donde el público tuvo la oportunidad de ver un adelanto de esta puesta en escena.

Una gira que fortalece la tradición navideña y la excelencia académica

Este año, la temporada de Conciertos Navideños UDLAP 2025 llegará a distintas sedes emblemáticas del país en una gira que compartirá el talento artístico de la UDLAP. Hoy viernes 5 de diciembre, el recorrido inicia en la Parroquia de San Agustín en Polanco, Ciudad de México, a las 20:00 horas, donde los Equipos Representativos de la UDLAP unirán a las filas de su coro a talentosos estudiantes del Instituto Cultural Copán, el Colegio México Bachillerato, IT Innovation School Campus Puerto Vallarta y el Instituto Técnico y Cultural. Este mismo ejercicio se repetirá en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México a las 19:00 horas.

El recorrido por CDMX cerrará el domingo 7 de diciembre a las 16:30 h en la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en Lomas de Reforma, para posteriormente presentarse el 9 de diciembre a las 19:00 horas en la Catedral Basílica de Puebla, espacio que desde hace más de diez años acoge a este tradicional evento, una muestra que, para los poblanos, se ha convertido en una tradición familiar. Finalmente, la gira concluirá con una presentación en la Catedral de Tlaxcala el 10 de diciembre a las 20:00 horas, un escenario que desde hace tres ediciones reúne a cientos de asistentes y se consolida como una de las presentaciones más esperadas de la gira.

Si quieres formar parte de este evento que solo se realiza cada año, es importante tomar en cuenta que todos los conciertos son de entrada libre, pero cupo limitado, por lo que se recomienda llegar con suficiente anticipación. Si deseas conocer más detalles, visita: https://eventos.udlap.mx/programademano/.

