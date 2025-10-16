Pepe Chedraui destaca seguridad, desarrollo y obras en primer año

Al rendir su Primer Informe de Gobierno, el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, anunció que el próximo año invertirá mil millones de pesos en acciones específicas en infraestructura para atender la emergencia que viven las calles de la ciudad.

Durante su discurso ante el gobernador del estado, representantes partidistas, del sector educativo y funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno en el Auditorio de la Reforma, el edil resaltó los resultados de su primer año en cinco ejes.

En Seguridad Ciudadana, destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, acción que consideró que no tiene precedentes; destacó que reforzó la seguridad con 200 nuevas patrullas, la conexión de cámaras de seguridad y la obtención de la certificación CALEA.

El edil subrayó la mejora del salario en un 9 por ciento de los 2 mil 200 elementos de seguridad pública de la ciudad, lo cual, dijo, es el aumento más grande en un año en la historia del gobierno municipal.

Mencionó que han entregado 700 bodycams a los policías municipales, cantidad que se repetirá el siguiente año y la puesta en marcha de los “Senderos de Paz” en línea con la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

También subrayó la disminución de robo a transportista en un 27.6 por ciento, a casa habitación en un 27.6 por ciento, narcomenudeo en 47.3 por ciento, transporte público en 17.5 por ciento y a instituciones bancarias en 40 por ciento.

En Desarrollo Económico dijo que hubo una inversión de 15 millones de pesos en créditos para empresarias y empresarios con programas como “Tu Crédito Mujer“, “Tu Negocio Sí Plus” y “Tu Crédito Individual“, en los cuales en muchos los intereses fueron pagados por el gobierno municipal.

El alcalde dio a conocer que se han tapado más de 160 mil baches en la ciudad, así como la construcción de 26 mil metros cuadrados de nuevas calles, la construcción del mercado de San Ramón y del bachillerato tecnológico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en Ciudad Universitaria.

Entre las obras de infraestructura más importantes, enlistó el techado en 155 escuelas, el programa de semáforos al 100, en el cual estima que al finalizar su gobierno habrán invertido 220 millones de pesos.

En el cuarto eje de Bienestar para todos y todas, dijo que han atendido a 12 mil personas en Jornadas Imparables, así como el DIF municipal brindó 60 mil servicios médicos y 52 mil cursos en diferentes talleres.

En el último eje de Gobierno Moderno, destacó que, a pesar del aumento del parque vehicular, se gastó 73 millones de pesos de combustible menos que la administración anterior, por lo que se invirtieron en programas sociales.

“No son tiempos electorales”

“Hoy no son tiempos electorales, hoy es tiempo de Puebla; nuestra ciudad reclama la atención que durante años le fue negada y mi voluntad se mantiene más firme que nunca”, remató el edil.

Pepe Chedraui Budib prometió no descansar ni un solo minuto para mejorar la ciudad donde vive, ya que dijo que el trabajar por Puebla no se trata de campañas, sino de compromisos.

El presidente municipal de Puebla afirmó que es un gobierno que escucha, que dialoga y que tiende la mano. Agradeció el apoyo del gobernador Alejandro Armenta Mier a las acciones de su primer año de gobierno.

