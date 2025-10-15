¿Boston perdería partidos del Mundial por amenazas de Trump?

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Boston puede perder la designación como sede del Mundial si continúan los disturbios, pues considera que la ciudad está “tomada” y amenaza con trasladar la justa internacional a otra localidad.

Las declaraciones de Trump surgieron durante un evento con su homólogo de Argentina, Javier Milei. Un periodista le preguntó al líder estadounidense acerca de los disturbios ocurridos en Boston, si él podía trabajar en conjunto con la alcaldesa y si peligraban los partidos de la Copa del Mundo.

En respuesta, Trump se mostró serio y contundente, aseguró que Michelle Wu, la alcaldesa de Boston, es una persona muy inteligente, pero que es una “radical de izquierda”.

Los disturbios recientes se controlarían en “dos segundos”, pero ella necesita llamar, sólo que Wu considera que eso es mala política y eso pone en riesgo a las personas y a la policía; “no es buena”, dijo.

Después afirmó que, en caso de no poder controlar la situación en la ciudad y no tener una buena relación con la dirigente, tendrá que ordenar que se trasladen los partidos del mundial a otra sede. Ante esto, aseguró que llamaría a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para hacer la solicitud.

“Gianni lo haría. No le encantaría hacerlo, pero lo haría”, aseguró en su intervención.

Victor Montagliani, vicepresidente del organismo que rige al fútbol internacional, calmó la situación y puntualizó que eso es exclusivamente de la FIFA, es su torneo y su jurisdicción, por lo que la decisión es únicamente de la Federación.

