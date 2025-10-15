Morena Puebla advierte sanciones por lucrar con desastre tras lluvias

La dirigente de Morena en Puebla, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, advirtió sanciones para los alcaldes del partido que lucren políticamente con el desastre natural en la Sierra Norte.

Esto luego de que el gobierno de la presidenta municipal de Zihuateutla, Petra Morales, hiciera entrega de despensas en bolsas color guinda, alusivas al partido morenista.

La acción valió un llamado de atención por parte del Gobierno del Estado, pues se exhortó a los ediles a imparcialidad en la entrega de apoyos, víveres y servicios a familias afectadas por las recientes lluvias.

En ese sentido, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) lamentó los hechos y remarcó que ninguna autoridad puede politizar la tragedia que atraviesan los municipios serranos.

Te puede interesar: Denuncian irregularidades en renovación de consejeros del PAN Puebla

Apuntó que realizarán llamados de atención a los alcaldes morenistas para no incurrir en posibles actos de coacción con los ciudadanos.

También remarcó que, en caso de resultar necesario, procederían con la aplicación de sanciones o con la expulsión de quienes no respeten los principios de la Cuarta Transformación.

Además, Romero Garci-Crespo hizo un llamado para que los pobladores de la Sierra Norte denuncien dichas prácticas por parte de servidores públicos.

“Lo que estamos viviendo en muchos municipios de nuestro estado es de mucho dolor; estamos sumados y es terrible que cualquier persona quiera lucrar con una situación así”, dijo.

Editor: César A. García

Te recomendamos: