Restaurante flotante “El Atracadero” es hallado a la deriva en Alvarado

El restaurante flotante “El Atracadero” fue localizado frente a las costas de Alvarado, Veracruz, después de haber sido arrastrado por corrientes hasta 300 kilómetros desde su punto de origen en Tuxpan durante las intensas lluvias recientes.

Imágenes difundidas en redes sociales y reportes de pescadores dieron la alerta y permitieron a autoridades localizar la estructura a la deriva, provocando sorpresa entre vecinos y clientes habituales.

Protección Civil municipal y pescadores colaboraron en las primeras labores de aseguramiento del lugar para evitar riesgos a la navegación y posibles daños ambientales, mientras especialistas realizan una inspección técnica inicial.

Te puede interesar: Suman 15 muertos por lluvias en Sierra Norte tras rescate de desaparecidos

Las autoridades indicaron que será necesaria una evaluación más detallada para determinar el estado estructural del restaurante, los daños registrados y si es viable su remolque o reparación.

Propietarios y usuarios manifestaron alivio por el hallazgo, pero también preocupación por la integridad del negocio y por la seguridad de futuras operaciones en instalaciones flotantes.

En las próximas horas se definirá si “El Atracadero” podrá ser remolcado y reparado para volver a operar o si requerirá un proceso de recuperación más largo; mientras tanto, el caso sirve como recordatorio para revisar la protección de bienes culturales y productivos en zonas costeras y optimizar la respuesta ante eventos extremos.

#ReporteNacional #Veracruz | El restaurante 'El Atracadero', originario de #Tuxpan, #Veracruz, llegó intacto a las costas de #Alvarado, después de haber sido arrastrado por el #RioCazones que se desbordó el pasado viernes. pic.twitter.com/zcgt5lWcRe — Reporte Maya (@ReporteMayaMX) October 15, 2025

Te recomendamos: