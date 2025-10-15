Pobladores mantienen cerrada la carretera El Seco-Aljojuca por inseguridad

Nuevamente, la mañana de este miércoles permanece cerrada la carretera federal El Seco-Aljojuca, a la altura de la junta auxiliar Santa María Coatepec, perteneciente a San Salvador El Seco, por lo que se espera el diálogo con autoridades municipales para reabrir la vialidad.

De acuerdo con los pobladores, la manifestación comenzó la noche del martes, alrededor de las 19:45 horas, y se ha prolongado hasta esta mañana. Los vecinos decidieron mantener el bloqueo con el objetivo de ser escuchados por la presidenta municipal, Yareli Otero, ante la situación de inseguridad que se vive en la zona.

Señalan que desde hace meses la ola delictiva ha ido en aumento, con robos a casas habitación y de ganado, atribuidos a bandas criminales que operan en la región. La reciente detención de dos presuntos ladrones habría detonado el enojo de los habitantes, quienes exigen medidas más contundentes por parte de las autoridades.

Los manifestantes colocaron piedras, palos y vehículos para impedir el paso sobre la vialidad, afectando principalmente a trabajadores y estudiantes, quienes esta mañana tuvieron que caminar varios tramos para llegar a su destino y abordar transporte público.

Los inconformes advirtieron que mantendrán el cierre hasta que la edil acuda personalmente al punto de la protesta para escuchar sus demandas y comprometerse a reforzar la seguridad.

Hasta el momento, se desconoce la hora en que será reabierta la carretera, por lo que las autoridades piden a los conductores buscar rutas alternas para evitar contratiempos.

