Brigadas intervienen la 11 Poniente-Oriente en San Pedro Cholula

La presidenta municipal Tonantzin Fernández supervisó los avances del programa “Transformación en Marcha” en la calle 11 Poniente-Oriente, donde brigadas integrales realizaron labores de bacheo, retiro de maleza y verificación de alumbrado público como parte de las acciones para mejorar la imagen urbana del municipio.

Durante el recorrido de supervisión, personal de las áreas de Obra Pública, Servicios Públicos, Organismo de Limpia, Atención Ciudadana y Seguridad trabajó de manera coordinada en el tramo comprendido entre la 9 Sur y la avenida Ferrocarril.

Equipos de Atención Ciudadana y Seguridad visitaron domicilios para integrar a vecinos a los chats de emergencia de la Dirección de Prevención del Delito y atender solicitudes particulares.

Fernández destacó que fortalecer el trabajo en equipo constituye una de las principales encomiendas de su administración para garantizar el bienestar de los cholultecas.

La edil señaló que estos trabajos integrales continuarán desarrollándose tanto en la Cabecera Municipal como en las juntas auxiliares, con el objetivo de ofrecer vialidades seguras, limpias y adecuadamente iluminadas para todos los habitantes.

