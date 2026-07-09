Reportan otro presunto ataque del “Tirador de la Atlixcáyotl”

Un nuevo hecho violento registrado durante la madrugada de este miércoles volvió a encender las alertas entre los automovilistas que circulan por la Vía Atlixcáyotl, al ser víctima del presunto “Tirador de la Atlixcayotl”.

Un conductor denunció que su vehículo fue impactado por un proyectil mientras transitaba a la altura del Tec de Monterrey, donde, pese a los operativos de vigilancia que las autoridades habían anunciado para esa zona, no recibió ningún tipo de apoyo inmediato.

De acuerdo con el testimonio del afectado, el incidente ocurrió durante la madrugada, cuando se dirigía con rumbo a Tlaxcalancingo. Relató que primero escuchó un fuerte estruendo y, segundos después, descubrió que la puerta del copiloto de su automóvil Volkswagen Pointer había recibido un impacto.

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El conductor explicó que decidió detenerse durante varios minutos con la intención de solicitar apoyo y, al mismo tiempo, aportar información que pudiera ser útil para localizar al responsable. Sin embargo, aseguró que durante ese lapso no observó patrullas ni recibió asistencia de alguna corporación de seguridad, por lo que finalmente optó por retirarse del lugar.

La víctima aseguró que presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público para que sea esta institución quien resuelva el caso y dé con los responsables de la agresión. Hasta el momento, ninguna de las dependencias involucradas ha emitido un posicionamiento sobre este reciente ataque, mientras continúan las indagatorias para identificar y detener al responsable de los disparos contra vehículos que circulan por esta vialidad.

#Seguridad 🚨 Un ciudadano identificado como Juan Michelle N., reportó haber sido víctima aparentemente del ya famoso “Tirador de la Atlixcayotl”.



Asegura que la agresión ocurrió durante la madrugada del pasado miércoles 8 de julio cuando viajaba en su auto sobre la Vía… pic.twitter.com/4rStmk6Nx6 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 9, 2026

Editor: César A. García

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