Investigan muerte de una mujer cerca del Mercado La Purísima

Las autoridades ministeriales iniciaron una investigación luego de que una mujer fuera encontrada sin vida durante la mañana de este jueves en las inmediaciones del Mercado La Purísima, uno de los principales centros de comercio del municipio de Tehuacán.

El hallazgo fue realizado por trabajadores del servicio de limpieza municipal que comenzaban sus labores diarias y observaron a una persona inconsciente sobre la vía pública. Tras reportar la situación al número de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal y paramédicos acudieron al lugar, donde confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

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Al tratarse de una muerte ocurrida en un espacio público, la zona fue resguardada para permitir el trabajo del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), que realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. De manera preliminar, entre vecinos y comerciantes surgió la versión de que la víctima era una persona en condición vulnerable que frecuentaba esa área; sin embargo, dicha información no ha sido confirmada oficialmente.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicará la necropsia de ley para establecer la causa del fallecimiento. Será el resultado de los estudios periciales el que determine si la muerte se debió a causas naturales o a algún otro factor, mientras continúan las investigaciones para confirmar la identidad de la mujer y esclarecer las circunstancias del caso.

Editor: César A. García

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