Atlixco invita a la Expo Romance 2026 por Día del Amor y la Amistad

Con motivo del Día del Amor y la Amistad, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a la ciudadanía y a las parejas que planean su boda a la Expo Romance 2026, que se realizará los días 14 y 15 de febrero en el Centro de Convenciones de Atlixco.

En su segunda edición y con entrada gratuita, la expo reunirá a más de 40 proveedores especializados en servicios para bodas y celebraciones, como banquetes, decoración floral, moda nupcial, fotografía, video, organización de eventos y servicios de belleza y spa.

Las actividades iniciarán a partir de las 10:00 horas ambos días. Las y los asistentes podrán conocer paquetes integrales para la planeación de su gran día, que incluyen ceremonias civiles y religiosas, opciones holísticas y sesiones fotográficas en espacios emblemáticos del Pueblo Mágico.

Gracias a su riqueza natural, arquitectónica y a la calidad de sus servicios, Atlixco se ha consolidado como un destino ideal para bodas y turismo de romance, atrayendo a parejas de distintas regiones del país. Con este tipo de eventos, Ariadna Ayala reafirma el compromiso de impulsar el turismo, promover el talento local y fortalecer la economía del municipio.

