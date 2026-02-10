Desarrolla tu talento en Atlixco con Talleres Artísticos

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala invita a la ciudadanía a participar en el Primer Bloque de Talleres Artísticos y Culturales “Sembrando Arte en Atlixco 2026”, que se realizará del todo el mes de febrero hasta el 30 de abril de 2026 en la Casa de Cultura de Atlixco “Acapetlahuacan”, con el objetivo de impulsar la creatividad, el aprendizaje y la participación cultural.

La oferta incluye talleres de fotografía digital, circo infantil, teatro, iniciación a la producción musical, danza contemporánea, danzón y creación literaria, con horarios diversos a lo largo de la semana. Las actividades están dirigidas a personas desde los 6 años de edad, con inscripciones totalmente gratuitas.

Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al 222 342 1499.

Con este programa, Ariadna Ayala refuerza el acceso a la cultura, promueve espacios de expresión artística y contribuye al desarrollo integral de niñas, niños, jóvenes y adultos, fortaleciendo el tejido social del municipio.

