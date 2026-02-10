Detienen en Oaxaca a mujer por arrastrar y matar a motociclista en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo en Oaxaca a Gabriela “N”, señalada como probable responsable del delito de homicidio calificado tras atropellar y arrastrar a un motociclista el pasado 3 de enero en la alcaldía Iztapalapa, provocándole la muerte.

Las investigaciones determinaron que la víctima, Roberto Hernández de 52 años, circulaba en motocicleta cuando fue impactado en el cruce del Eje 6 Sur y Periférico Oriente de la capital mexicana.

Después del choque, el automóvil continuó su marcha arrastrando a la persona a lo largo de dos kilómetros, según testigos, lo que causó su deceso. Mediante análisis de videovigilancia, entrevistas y peritajes, la FGJCDMX identificó a la conductora y re clasificó el caso de homicidio culposo a homicidio calificado, obteniendo una orden de aprehensión.

La probable responsable, identificada como trabajadora del sector salud, se había dado a la fuga y fue localizada en el municipio de Ejutla de Crespo, Oaxaca. Su captura se realizó en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca durante la madrugada del 10 de febrero.

Tras su detención, Gabriela “N” fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, donde se determinará su situación jurídica. La Fiscalía capitalina reiteró que continuará el proceso conforme a derecho y recordó el principio de presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

Te recomendamos: