Mineros secuestrados en Sinaloa fueron “confundidos” por criminales: Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los diez mineros privados de la libertad en Concordia, Sinaloa, fueron confundidos por sus agresores con integrantes de un grupo criminal antagónico.

En la conferencia matutina de este 10 de febrero, el funcionario reveló que, según las primeras declaraciones de los detenidos, las víctimas fueron erróneamente identificadas como miembros de una facción rival.

“Hemos detenido a cuatro personas, presuntamente integrantes de una célula de Los Chapitos, vinculadas con la desaparición. Según sus testimonios, los mineros fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico”, declaró Harfuch.

Al ser cuestionado sobre qué grupo era ese, respondió: “Como sabemos, la lucha entre ellos es entre Chapos y Mayos“.

El secretario descartó que existieran denuncias previas de extorsión por parte de la minera canadiense Vizsla Silver o de sus empleados contra algún grupo delictivo.

Identifican a cinco mineros

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que, de los diez cuerpos encontrados en una fosa clandestina en la localidad de El Verde, cinco han sido identificados como parte del grupo de trabajadores desaparecidos. Las víctimas identificadas proceden de Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la empresa minera mantiene comunicación con la Secretaría de Gobernación y con el gobierno de Sinaloa.

Michael Konnert, presidente de Vizsla Silver, expresó en un comunicado: “Estamos devastados por este desenlace y por la trágica pérdida de vidas humanas”. Agregó que los esfuerzos se mantienen en la recuperación segura de quienes aún siguen desaparecidos y en el apoyo a las familias afectadas.

