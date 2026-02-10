Incorporan perros robot para seguridad en Guadalupe, NL

El municipio de Guadalupe, Monterrey, en Nuevo León, creó la “División K9-X” mediante la adquisición de cuatro perros robot que serán utilizados en labores de seguridad y vigilancia durante la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Informó que la compra de esta tecnología implicó una inversión cercana a los 2.5 millones de pesos y que los dispositivos serán desplegados en zonas estratégicas para reforzar la seguridad durante el evento internacional.

El alcalde Héctor García García detalló que los robots realizarán tareas de prevención y reacción, con el objetivo de evitar riesgos tanto para los oficiales como para los animales que actualmente apoyan a la corporación.

Te puede interesar: China prohibirá manijas ocultas en automóviles en 2027

Asimismo, explicó que los dispositivos cuentan con cámaras de videovigilancia conectadas al sistema C4, lo que permitirá un monitoreo permanente y un seguimiento en tiempo real de los operativos de seguridad.

Señaló que el nuevo sistema incorpora cámaras de video, lente de visión nocturna, comando de voz y mecanismos de advertencia; además, están fabricados con material resistente para ingresar a espacios de difícil acceso.

El edil aseguró que los robots tienen capacidad para recorrer áreas amplias, detectar comportamientos u objetos inusuales, identificar aglomeraciones fuera de lo normal y emitir alertas inmediatas a los cuerpos de seguridad.

¡Estamos equipando a nuestra Policía de Guadalupe con la mejor tecnología! 🚔🛡🤖



Presentamos a la nueva División K9-X integrada por 4 nuevos perros robots tácticos, que nos apoyarán con labores de vigilancia, monitoreo y atención de situaciones de riesgo. 💪🏼🏆 pic.twitter.com/YZfqXlupwE — Héctor García García (@HectorGarciaNL) February 9, 2026

Te recomendamos: