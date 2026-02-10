Incorporan perros robot para seguridad en Guadalupe, NL

El municipio de Guadalupe, Monterrey, en Nuevo León, creó la “División K9-X” mediante la adquisición de cuatro perros robot que serán utilizados en labores de seguridad y vigilancia durante la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Informó que la compra de esta tecnología implicó una inversión cercana a los 2.5 millones de pesos y que los dispositivos serán desplegados en zonas estratégicas para reforzar la seguridad durante el evento internacional.
El alcalde Héctor García García detalló que los robots realizarán tareas de prevención y reacción, con el objetivo de evitar riesgos tanto para los oficiales como para los animales que actualmente apoyan a la corporación.
Asimismo, explicó que los dispositivos cuentan con cámaras de videovigilancia conectadas al sistema C4, lo que permitirá un monitoreo permanente y un seguimiento en tiempo real de los operativos de seguridad.
Señaló que el nuevo sistema incorpora cámaras de video, lente de visión nocturna, comando de voz y mecanismos de advertencia; además, están fabricados con material resistente para ingresar a espacios de difícil acceso.
El edil aseguró que los robots tienen capacidad para recorrer áreas amplias, detectar comportamientos u objetos inusuales, identificar aglomeraciones fuera de lo normal y emitir alertas inmediatas a los cuerpos de seguridad.
¡Estamos equipando a nuestra Policía de Guadalupe con la mejor tecnología! 🚔🛡🤖— Héctor García García (@HectorGarciaNL) February 9, 2026
Presentamos a la nueva División K9-X integrada por 4 nuevos perros robots tácticos, que nos apoyarán con labores de vigilancia, monitoreo y atención de situaciones de riesgo. 💪🏼🏆 pic.twitter.com/YZfqXlupwE