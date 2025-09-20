Julieta Fierro, astronóma y divulgadora científica, muere a los 77 años

La astrónoma y divulgadora científica mexicana, Julieta Norma Fierro Gossman, falleció a los 77 años, confirmó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Reconocida internacionalmente por premios como el Kalinga de la Unesco, el galardón de la Academia de Ciencias del Mundo y el premio Mario Molina, además de cuatro doctorados honoris causa.

Fierro estudió Física y Astrofísica en la UNAM y fue Investigadora Titular en el Instituto de Astronomía de la misma universidad. Dedicó gran parte de su carrera a divulgar la ciencia a la sociedad, publicando 40 libros.

Te puede interesar: Crean IA que podría anticipar enfermedades

Formó parte de la Academia Mexicana de la Lengua y del Sistema Nacional de Investigadores. También fue directora de divulgación de la ciencia en la UNAM y presidió la Comisión de Educación de la Unión Astronómica Internacional.

La UNAM lamentó la muerte de Julieta Fierro, quien, en palabras de la institución, acercó la ciencia a varias generaciones, dejando un legado que trasciende fronteras y el tiempo.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias a la científica e investigadora. La calificó como una mujer inspiradora, cuyo impacto marcará a generaciones.

La UNAM lamenta el fallecimiento de Julieta Fierro, #OrgulloUNAM, investigadora del Instituto de Astronomía, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en su nivel más alto, y de la Academia Mexicana de la Lengua. Con su voz y dedicación acercó la ciencia… pic.twitter.com/cz08fFQBwE — UNAM (@UNAM_MX) September 19, 2025

Te recomendamos: