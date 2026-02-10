Popocatépetl emite fumarola de un kilómetro; emiten recomendaciones

El volcán Popocatépetl registró una exhalación de ceniza, gas y vapor de agua con una altura aproximada de un kilómetro sobre el cráter a las 06:56 horas de este miércoles.

La columna se dispersó preferentemente hacia el noreste, afectando las regiones de Tianguismanalco y San Nicolás de los Ranchos en el estado de Puebla.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y la Coordinación General de Protección Civil del Gobierno de Puebla informaron que el semáforo de alerta volcánica permanece en nivel amarillo fase 2, considerando que esta actividad se encuentra dentro de los parámetros normales del actual periodo. Ambas instituciones mantienen el monitoreo permanente del coloso.

Las autoridades solicitaron a la población respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros alrededor del cráter como medida de seguridad preventiva.

Se recomienda a la población seguir las siguientes recomendaciones ante caída de ceniza:

Evitar actividades al aire libre.

Proteger ojos, nariz y boca , si tiene la necesidad de salir a la intemperie.

, si tiene la necesidad de salir a la intemperie. Cerrar puertas y ventanas . Sellar con trapos húmedos las rendijas y las ventilas, para limitar la entrada de ceniza a casas y edificios.

. Sellar con trapos húmedos las rendijas y las ventilas, para limitar la entrada de ceniza a casas y edificios. Sacudir la ceniza con plumeros para que no se rayen las superficies.

con plumeros para que no se rayen las superficies. Tapar tinacos y otros depósitos para que no se contaminen.

y otros depósitos para que no se contaminen. Cubrir aparatos, equipos y automóviles para que no se deterioren ni rayen.

Conducir con precaución el automóvil, ya que la ceniza reduce la visibilidad y vuelve el pavimento resbaladizo.

Se recomienda a niñas, niños, así como a personas adultas mayores y con enfermedades respiratorias que eviten el contacto con la ceniza.

Si tiene mascotas, vigile que el agua y los alimentos que consumen no se contaminen.

