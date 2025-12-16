Gobierno del Estado coordina rescate en el Citlaltépetl

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda y rescate tras recibir un reporte, vía 9-1-1, sobre alpinistas extraviados en el volcán Citlaltépetl.

Se notificó a la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y autoridades del municipio de Tlachichuca para la atención oportuna del incidente, de tal forma que se activó un operativo de búsqueda y rescate.

Ante la presunción inicial de personas extraviadas en una zona de difícil acceso, el personal de Protección Civil del Estado, bajo el mando del coronel Bernabé López Santos, realizó las labores de localización y ascenso con el apoyo de elementos de seguridad pública, guías y alpinistas voluntarios.

Derivado de las acciones conjuntas, se logró la localización de 10 alpinistas originarios de San Luis Potosí; dos de ellos requirieron atención prehospitalaria por deshidratación; sin embargo, se encuentran estables y ya en un lugar seguro.

