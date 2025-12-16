Pepe Chedraui celebra posadas navideñas en la Ignacio Zaragoza

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, y el equipo del DIF Puebla Capital, que encabeza MariElise Budib, disfrutaron junto a las familias de la junta auxiliar Ignacio Zaragoza para brindar un momento de sana convivencia y unión, como parte de las tradiciones de la época.

De igual forma, ante el descenso de temperatura, se realizó la entrega de cobertores para reforzar la salud y bienestar de la población vulnerable, principalmente a niñas, niños y personas mayores, para prevenir enfermedades ante la temporada invernal.

En su mensaje, el edil destacó la importancia de festejar las posadas en comunidad y en entornos tranquilos. Asimismo, alentó a las y los niños a participar en dinámicas entretenidas para recibir regalos y partir la piñata.

A su vez, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, director general del DIF Puebla Capital, agradeció a las y los asistentes por sumarse a estas celebraciones y compartir momentos llenos del espíritu navideño.

Vecinas y vecinos se dieron cita para disfrutar de diversas actividades pensadas para brindar un espacio de recreación y diversión que incluyó ponche, buñuelos, aguinaldos y piñatas para las pequeñas y los pequeños del hogar.

El Gobierno de la Ciudad sigue trabajando por las familias poblanas con actividades que fortalezcan las tradiciones decembrinas con tranquilidad y seguridad.

