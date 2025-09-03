Puebla refuerza coordinación para atender a personas migrantes

Gracias a la vinculación de la Secretaría General de Gobierno del municipio de Puebla (SGG), que encabeza Franco Rodríguez, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Instituto Nacional de Migración (INM) en Puebla sostuvieron una reunión de trabajo para reforzar la coordinación interinstitucional en materia de atención a personas migrantes.

Durante el encuentro, las dependencias acordaron la consolidación de operativos conjuntos relacionados con la salvaguarda de repatriados e inmigrantes.

Asimismo convinieron capacitaciones, en próximas fechas, para mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre protocolos y procedimientos para brindar atención inmediata y adecuada a esta población.

Con estas acciones, impulsadas a través del Departamento de Coordinación Institucional de la Dirección de Gobernanza de la SGG, el gobierno de Pepe Chedraui Budib reafirma su compromiso de mantener a la Capital Imparable como un espacio de orden, seguridad y respeto a los Derechos Humanos.

Te recomendamos: