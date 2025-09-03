“Lorena” se intensifica a huracán categoría 1 frente a Cabo San Lucas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical ‘Lorena’ se intensificó a huracán categoría 1 durante la madrugada de este miércoles 3 de septiembre en costas de Baja California Sur. El organismo de la Conagua detalló que el ciclón mantiene su ubicación a 165 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y a 345 kilómetros al noroeste de Cabo San Lázaro.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el huracán se desplaza hacia el noroeste a 24 kilómetros por hora y se anticipa que durante el viernes cambiará de dirección hacia la Península de Baja California, donde podría tocar tierra. Posteriormente, se degradaría a tormenta tropical sobre Baja California Sur para luego salir al Mar de Cortés, donde perdería fuerza antes de volver a tocar tierra en Chihuahua.

Según el último reporte de la Comisión Nacional del Agua, Lorena registra vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h, manteniéndose en movimiento hacia el noroeste mientras se acerca a la península de Baja California.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el huracán genere “lluvias puntuales intensas en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (centro y sureste) y Sinaloa; y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California, Nayarit y Jalisco“.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, además de poder originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Ante las posibles afectaciones, autoridades pidieron a la población “extremar precauciones en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad”.

Huracán #Lorena , categoría 1. Aspectos desde La Marina, Cabo San Lucas, BCS. pic.twitter.com/ICsLXFzGIK — José Fernando Franco Gutiérrez (@donferska) September 3, 2025

