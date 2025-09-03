Prevén tormentas eléctricas y radiación UV extrema este miércoles

La Dirección de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano de Puebla informó que se esperan condiciones parcialmente nubladas, con una probabilidad media de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas durante la tarde, aproximadamente a las 17:00 horas. La acumulación de agua se estima entre 0 a 5 mm.

Según el pronóstico, la temperatura máxima será de 24 °C y la mínima de 14 °C. La dependencia alerta que el índice de radiación UV se mantiene en nivel extremo, por lo que se exhorta a la población a protegerse adecuadamente del sol con bloqueador, sombrero y ropa adecuada si realizan actividades al aire libre.

Mientras que la calidad del aire es calificada como buena y no representa riesgos para la salud en general, las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones en caso de actividad eléctrica y mantenerse atentos a actualizaciones oficiales ante las condiciones meteorológicas previstas.

