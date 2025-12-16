Rescatan a 10 alpinistas extraviados en el volcán Citlaltépet

Al menos diez alpinistas quedaron atrapados por condiciones climáticas adversas al perder el camino durante su descenso en el volcán Citlaltépetl, lo que activó un operativo de rescate de emergencia.

El grupo, integrado por siete hombres y tres mujeres, fue localizado entre las 5:00 y 6:00 horas de este lunes por cuerpos de auxilio, a unos 4 mil 500 metros sobre el nivel del mar, en una zona de densa nubosidad que limitaba severamente la visibilidad.

Una de las alpinistas presentaba lesiones en las piernas, por lo que paramédicos le brindaron atención médica en el lugar para estabilizarla y facilitar su movilidad.

Te puede interesar: Varios heridos tras choque entre patrulla y camioneta en Zacatlán

Las autoridades ejecutaron un descenso controlado en medio de bajas temperaturas, terreno escarpado y clima extremo, condiciones que incrementaron los riesgos para rescatistas y auxiliados.

Al concluir el operativo, los cuerpos de emergencia exhortaron a los montañistas a no subestimar el Pico de Orizaba, planificar ascensos con responsabilidad y consultar pronósticos climáticos, dado que las condiciones cambian rápidamente en diciembre.

Gobierno de Puebla coordina rescate en el Citlaltépetl



El Gobierno del Estado de Puebla, a través de @PCGobPue, activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda y rescate tras recibir un reporte, vía 9-1-1 sobre alpinistas extraviados en el volcán Citlaltépetl.



… pic.twitter.com/DTch2F2dbB — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) December 16, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: