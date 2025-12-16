Grupo armado despoja de equipo a escoltas en Palmar de Bravo

Un grupo armado interceptó y atracó a un equipo de escoltas privados durante un traslado en carretera en el municipio de Palmar de Bravo, llevándose armas de fuego y equipo táctico.

El asalto ocurrió en el tramo carretero Cuesta Blanca-Cuacnopalan, donde los delincuentes, a bordo de al menos dos vehículos y con cerca de 20 personas armadas, detuvieron a los escoltas.

Los agresores los amenazaron a los empleados y les obligaron a entregar todos los artículos que tenían en su poder, llevándose múltiples pistolas, cascos y chalecos balísticos.

Los afectados reportaron el incidente a las autoridades. Agentes federales acudieron al lugar, constataron los hechos e invitaron a los escoltas a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público.

Hasta el momento, no se ha proporcionado más información sobre los afectados ni sobre los responsables. Fuentes indican que el atraco pudo haber sido planeado específicamente para sustraer el armamento.

Editor: César A. García

