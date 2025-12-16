Trump declara al fentanilo como “arma de destrucción masiva”

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declara al fentanilo como “arma de destrucción masiva“, en respuesta a la crisis sanitaria que causa entre 200 mil y 300 mil muertes anuales por sobredosis en Estados Unidos.

“Hoy clasificamos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es”, declaró el mandatario durante un evento en el Despacho Oval. “Ninguna bomba causa el daño que esto está haciendo”, aseguró.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de 250 mil personas murieron por sobredosis de opioides sintéticos entre 2021 y 2023. En 2024, las cifras registran al menos 48 mil fallecidos por esta droga.

Trump anunció la medida durante una condecoración a militares por su labor en la frontera con México, afirmando que “adversarios de EU trafican fentanilo para matar estadounidenses”. Aseguró una reducción del 50% en el cruce de la droga.

La orden ejecutiva establece que “el fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico” y que su producción por carteles y organizaciones terroristas financia asesinatos, actos terroristas e insurgencias globales.

El texto instruye a secretarios del gabinete a reforzar la lucha contra el tráfico, incluyendo al secretario de Guerra, quien en consulta con Seguridad Nacional actualizará directivas militares para incluir la amenaza del fentanilo ilícito.

