Varios heridos tras choque entre patrulla y camioneta en Zacatlán

Un aparatoso accidente ocurrió al filo del mediodía de este lunes entre una patrulla y una camioneta en el municipio de Zacatlán, dejando varios heridos. El siniestro se registró sobre la carretera estatal Zacatlán-Ahuazotepec, a la altura de la localidad de Beristain.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las unidades intentó rebasar sin advertir que de frente venía la otra, provocando un violento choque frontal. El impacto fue de tal magnitud que los ocupantes de ambos vehículos resultaron gravemente heridos y requirieron atención médica inmediata.

Tras el accidente, diversas corporaciones de seguridad y rescate se trasladaron al lugar para brindar las primeras atenciones a los lesionados y realizar las labores de rescate correspondientes, incluyendo la liberación de personas que pudieron quedar atrapadas.

La gravedad del siniestro provocó el cierre total de la circulación en la zona y se emitió una alerta vial a los conductores que transitan por la vialidad. Las autoridades continúan trabajando en el sitio para atender la emergencia y esclarecer las causas del accidente.

Editor: César A. García

