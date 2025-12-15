Se desprenden trozos de concreto del puente de Calzada Zaragoza 

Tras el reporte del auditorio de Oro Noticias sobre la caída de piedras del puente de la calzada Zaragoza, la zona fue acordonada durante la mañana; sin embargo, conductores piden la intervención de las autoridades para evitar algún accidente en el lugar.

Son conductores que transitan por la parte baja del puente, y que utilizan esta vialidad de manera constante, quienes señalan que la situación ya se venía presentando desde hace algunas semanas, aunque de manera mínima. No obstante, tras la caída de piedras registrada este día, consideran que el problema requiere atención inmediata, ya que puede resultar contraproducente para quienes circulan diariamente por la zona.

Y es que los automovilistas indican que desde que se realizó esta obra, en la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle, no se le ha dado mantenimiento, pese a que el flujo vehicular es constante a todas horas, incluso durante la madrugada.

Señalan que el desgaste ya es evidente y temen por su seguridad y la de sus familias, ante el riesgo de que alguna piedra caiga sobre sus unidades sin que alguien responda por los daños.

#ReporteCiudadano Reportan la caída de piedras grandes del puente de la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Av. Batallones de Zacapoaxtla.



CCP @InfraGobPue pic.twitter.com/y0OgFKDp7x — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 15, 2025

De igual forma, los conductores señalan que es necesario que las autoridades estatales den mantenimiento al puente, ya que circular por la parte superior también representa un peligro. Explican que las uniones del puente presentan desgaste, lo que provoca separaciones que se perciben al paso de los vehículos; además, algunas divisiones metálicas están levantadas y en más de una ocasión han ocasionado averías en los automóviles.

“Sí es necesario que le pongan atención, desde hace meses ya veíamos que caían piedras, pero no se hace nada. Imagínese, vamos circulando y nos puede caer una piedra encima y el susto nadie nos lo quita”.

“El puente ya presenta un desgaste; si uno circula por la parte de arriba se oye y se nota que las uniones están dañadas. Imagínese que se abra, ¿quién se va a hacer cargo?”.

Cabe señalar que la zona donde cayeron las piedras, metros antes de incorporarse al área de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, permanece acordonada con cinta de precaución para evitar el paso de personas y vehículos por el lugar.

Editor: Renato León

