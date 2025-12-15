San Pedro Cholula refuerza acciones preventivas contra la trata de personas

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández Díaz, llevó a cabo una capacitación en materia de concientización sobre el reclutamiento fraudulento y la trata de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de fortalecer la prevención y la colaboración interinstitucional,

La jornada fue impartida por personal de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM), quienes proporcionaron herramientas informativas para la identificación de factores de riesgo, el reconocimiento de las diversas modalidades de trata, el fortalecimiento de la atención oportuna y la promoción de una actuación coordinada entre las distintas áreas del Gobierno Municipal.

Durante el evento, la presidenta municipal Tonantzin Fernández Díaz destacó la importancia de que el personal del Ayuntamiento se mantenga informado y capacitado en estos temas, a fin de contribuir de manera activa a la prevención y protección de los sectores más vulnerables de la población.

En la capacitación participaron el secretario de Gobernación, Carlos Carrillo; el regidor de Educación, Samuel Mata; personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula); así como trabajadoras y trabajadores de diversas áreas del Ayuntamiento. Asimismo, se contó con la participación de presidentas, presidentes y regidores de las juntas auxiliares de Santiago Momoxpan, San Cosme Texintla, San Francisco Cuapan, Santa María Acuexcomac, San Matías Cocoyotla y Santa Bárbara Almoloya.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula refrenda su compromiso con la capacitación permanente, la prevención y el trabajo interinstitucional, con el objetivo de construir entornos más seguros y conscientes en beneficio de las y los cholultecas.

