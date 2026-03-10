Lupita Cuautle reconoce a estudiantes destacados de bachillerato

La presidenta municipal Lupita Cuautle encabezó un encuentro con estudiantes del Bachillerato San Andrés, en el que se entregaron reconocimientos y estímulos económicos a alumnas y alumnos sobresalientes como parte del programa Un Día con la Presidenta en tu Escuela.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que su gobierno respalda a las y los estudiantes que se esfuerzan por salir adelante y reconoció también el papel de las familias en ese proceso. Mencionando que en cada logro hay disciplina, constancia y también el acompañamiento de madres y padres que se mantienen cerca de sus hijas e hijos.

Por su parte, la secretaria del Bienestar, Nohemí Azcatl Cortés, informó que se han realizado 12 actividades en distintas instituciones educativas del municipio, beneficiando a 48 alumnas y alumnos destacados de escuelas como telesecundarias, primarias y bachilleratos.

Además de reconocer a quienes sobresalen académicamente, las jornadas incluyen una actividad recreativa, talleres, pláticas y actividades formativas sobre temas como igualdad de género, cuidado del agua, participación social, prevención de adicciones y promoción de la salud.

