Lupita Cuautle conmemora el 8M con carrera por la igualdad

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, encabezó la carrera conmemorativa “Paso a Paso Rumbo a la Igualdad”, con la participación de mujeres del municipio que se sumaron a esta actividad que promueve la reflexión, la igualdad y la apropiación segura del espacio público.

Durante su mensaje, la edil destacó que el 8 de marzo no es una celebración, sino una conmemoración que invita a reflexionar sobre los avances alcanzados y, al mismo tiempo, sobre las desigualdades que aún persisten.

“Esta fecha nos invita no solo a reconocer los avances alcanzados gracias a la lucha histórica de las mujeres, sino también a seguir construyendo condiciones de igualdad, respeto y oportunidades para todas las mujeres del municipio”, expresó.

Asimismo, destacó que su gobierno continuará impulsando acciones y políticas públicas que permitan avanzar hacia una sociedad más justa, donde las mujeres puedan desarrollarse plenamente y vivir libres de violencia.

La carrera, organizada por la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, reunió a cerca de 300 participantes, quienes recorrieron el circuito con salida en las instalaciones de Casa Violeta y meta en el Parque Intermunicipal, en un ambiente de solidaridad, respeto y reconocimiento a la lucha histórica de las mujeres.

Finalmente, se realizó una ceremonia cívica en conmemoración del 8 de marzo, con el propósito de fortalecer la conciencia colectiva sobre la importancia de construir una sociedad más igualitaria.

