San Andrés Cholula celebra el evento “8M Rumbo a la Igualdad”

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, encabezó el evento “8M Rumbo a la Igualdad”, un espacio de reflexión, diálogo público y servicios comunitarios enfocado en fortalecer la agenda municipal de género y promover los derechos y el bienestar de las mujeres sanandreseñas.

En su mensaje, la munícipe destacó que en San Andrés Cholula la defensa de los derechos de las mujeres no se limita a una fecha, sino que forma parte de la agenda permanente de gobierno. “El ocho de marzo se vive los 365 días del año. Nuestro compromiso es transformar la esperanza en acción y la acción en resultados para la ciudadanía”, expresó.

Explicó que el gobierno municipal impulsa una política pública integral con perspectiva de género y derechos de la niñez, que contempla programas de prevención de la violencia, atención psicológica y jurídica, talleres de autoempleo, jornadas de prevención en escuelas, detección oportuna de cáncer de mama y acciones de empoderamiento económico para mujeres.

Dentro de estas acciones destacan la entrega de Botones Violeta, el programa de Red de Mujeres, la atención especializada de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres (UDAIM) y el espacio seguro Casa Violeta.

Posteriormente, la edil le dio la bienvenida a la periodista Pamela Cerdeira, quien participó como invitada especial con una ponencia enfocada en el papel de las mujeres en el ámbito público, el ejercicio de la libertad de expresión y los desafíos actuales para alcanzar una sociedad más igualitaria.

La edil agradeció la participación de la ciudadanía y reconoció la colaboración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Club Rotario de Cholula y de la Universidad Interamericana, instituciones que se sumaron a la Jornada de Proximidad Social, acercando atención institucional, orientación y diversos apoyos a la comunidad.

Te recomendamos: