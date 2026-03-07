Supervisan ruta de evacuación 7 del volcán Popocatépetl

Para garantizar la seguridad de las familias que habitan en zonas cercanas al volcán Popocatépetl, y gracias a la coordinación permanente, se realizó un recorrido de verificación de la ruta de evacuación número 7.

Durante la supervisión se analizaron las condiciones del tramo San Jerónimo Coyula–Tenextepec, donde se identificaron áreas de oportunidad para agilizar una posible evacuación.

Ante ello, se realiza de manera conjunta la socialización con los habitantes de la zona sobre los trabajos de mantenimiento y actualización de la ruta de evacuación número 7.

La reunión informativa contó con la participación de los vecinos, así como de personal de la coordinación de Protección Civil, Secretaría de Infraestructura, Guardia Nacional y Ayuntamiento de Atlixco.

El coordinador de Protección Civil, coronel Bernabé López Santos, explicó durante la reunión, realizada en Santiago Xalitzintla, municipio de San Nicolás de los Ranchos, las acciones de protección en el marco del 12 de marzo, fecha conocida como el festejo al volcán Popocatépetl.

