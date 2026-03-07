Promueven prevención de adicciones en escuelas de Puebla

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla inició la “Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones 2026”, en la que participarán alumnos de educación obligatoria en todo el estado (preescolar, primaria, secundaria) y media superior.

En las instalaciones de la Telesecundaria ‘General Lázaro Cárdenas’, ubicada en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, del municipio de Puebla, José Enrique Martínez Peláez, subsecretario de Educación Obligatoria, acudió al evento en representación del secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso.

Durante esta actividad participaron 400 estudiantes, docentes, madres y padres de familia, quienes se integraron a diversas dinámicas educativas, deportivas y recreativas orientadas a prevenir el consumo de sustancias tóxicas y a fortalecer la convivencia sana dentro de la comunidad escolar.

Durante el evento, el rector de la Universidad del Deporte, José Luis Sánchez Solá, impartió una plática a las y los asistentes, en la que destacó las consecuencias irreversibles asociadas al consumo de sustancias ilícitas, con el propósito de sensibilizar y fomentar la toma de decisiones responsables.

A través de módulos interactivos, juegos didácticos y espacios de orientación, las y los asistentes reflexionaron sobre la toma de decisiones responsables, los riesgos asociados al consumo de sustancias inadecuadas y la importancia de construir entornos de paz desde la escuela y la familia.

