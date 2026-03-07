Zócalo de la CDMX tendrá iluminación especial y mensaje por el 8M

El Gobierno de la Ciudad de México instaló vallas metálicas en edificios del Centro Histórico y anunció una iluminación especial en el Zócalo capitalino, donde concluirá la movilización del 8 de marzo.

Desde el jueves comenzaron a colocarse estructuras metálicas de hasta tres metros de altura para resguardar inmuebles como el Palacio Nacional y otros edificios del primer cuadro de la ciudad.

Las vallas rodean las fachadas de estos recintos y reducen parcialmente el espacio disponible en la plancha del Zócalo, aunque el lugar permanecerá abierto para la llegada de la marcha.

Como parte del programa cultural “Tiempo de Mujeres”, el gobierno de la CDMX anunció además una iluminación monumental en color morado, símbolo del movimiento feminista.

La intervención contempla iluminar edificios públicos a partir del sábado 7 de marzo con la proyección del mensaje: “Mujeres, siempre vivas, siempre libres, siempre iguales”.

Se trata de la primera ocasión en que se instala una iluminación especial por el 8M, ya que este tipo de intervenciones suelen reservarse para el Grito de Independencia o el Día de Muertos.

La movilización feminista está convocada a partir de las 11:00 horas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada sobre avenida Reforma, y concluirá en la Plaza de la Constitución.

