Trump descarta acuerdo con Irán y exige “rendición incondicional”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “no habrá acuerdo con Irán” y que solo aceptará una “rendición incondicional” del país persa, al cumplirse la primera semana del ataque conjunto de Washington e Israel.

En su cuenta de Truth Social, señaló que, tras la rendición y la elección de un nuevo líder, trabajarán “incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”.

“¡No habrá acuerdo con Irán, salvo una RENDICIÓN INCONDICIONAL! Tras eso, y tras la elección de un líder GRANDE Y ACEPTABLE, nosotros, IRÁN TENDRÁ UN GRAN FUTURO. ‘¡HAGAMOS A IRÁN GRANDE DE NUEVO (MIGA)!’”, escribió.

La ofensiva comenzó el sábado 7 de marzo con el asesinato del líder supremo iraní, Alí Jameneí, miembros de la cúpula militar y otras centenas de personas, mientras los bombardeos de EU e Israel continúan en distintas regiones.

Por su parte, Teherán ha respondido con ataques a Israel y a varias bases militares y embajadas estadounidenses. Hasta el momento, al menos seis militares estadounidenses han perdido la vida desde el inicio del conflicto armado.

Por otro lado, Donald Trump reiteró que los ataques buscan proteger a los ciudadanos estadounidenses y neutralizar las capacidades militares iraníes, incluyendo la destrucción de su Armada y la interrupción de su programa nuclear.

