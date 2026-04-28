Realizan jornada de Canje de Armas en Esperanza; retiran 100 cartuchos

En un esfuerzo coordinado para fortalecer la seguridad y promover entornos de paz, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron la jornada de Canje de Armas en el municipio de Esperanza, con amplia participación ciudadana, encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

La actividad formó parte de la campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, estrategia enfocada en la prevención de la violencia, que impulsa la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y otros artefactos, a cambio de incentivos económicos.

Gracias a la confianza de la ciudadanía, durante la jornada se logró el retiro de más de 150 artefactos resguardados en domicilios particulares. Entre lo recibido destacan 100 cartuchos útiles, 54 cargadores, cuatro armas de fuego largas y un arma de fuego corta. El monto total entregado como parte del programa de canje superó los 40 mil 200 pesos.

Además, con el objetivo de fomentar valores de paz desde la infancia, se efectuó el canje de juguetes bélicos por juguetes didácticos que contribuyen al desarrollo integral de niñas y niños.

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso de impulsar acciones interinstitucionales que fortalezcan la seguridad pública, así como de promover la cultura de la legalidad y la prevención del delito, bajo la visión humanista del gobernador Alejandro Armenta Mier y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

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