Desfile del 16 de septiembre contará con 4 mil estudiantes poblanos

El tradicional desfile conmemorativo del 16 de septiembre en Puebla contará con una participación histórica de instituciones educativas, que conformarán una columna escolar integrada por aproximadamente 4 mil estudiantes. El evento, organizado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación Pública, busca fortalecer los valores patrios y promover la participación activa de la comunidad educativa en la vida pública.

El recorrido iniciará en la avenida Reforma y la calle 5 de Mayo, concluyendo en el Bulevar 5 de Mayo y la 25 Poniente, abarcando una extensión total de 2 kilómetros. El desfile comenzará puntualmente a las 10:00 horas, con un tiempo estimado de participación de 20 minutos para el contingente escolar.

Entre las instituciones educativas participantes destacan el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, la Secundaria Técnica No. 2 Francisco I. Madero, el Bachillerato Gregorio de Gante, el Instituto Washington, la Normal Superior y el Benemérito Instituto Normal del Estado. Completan la lista el Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), la Secundaria General México 68 y el Centro Escolar José María Morelos y Pavón.

La columna cívica estará integrada por contingentes militar, escolar e invitados especiales, en un acto que refrenda el compromiso del gobierno de Alejandro Armenta con la educación, la formación ciudadana y el respeto a la historia nacional.

Este evento representa una oportunidad para que la comunidad estudiantil participe activamente en la preservación de las tradiciones patrias y el fortalecimiento de la identidad nacional.

