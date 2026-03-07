ASF y ASE Puebla coordinan acciones para vigilar recursos públicos

Con el objetivo de impulsar la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, para honrar los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, el Gobierno del Estado de Puebla llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE), el primero que el órgano fiscalizador establece con una entidad federativa.

Al respecto, el auditor superior, David Colmenares Páramo, subrayó que la auditoría avanza mediante el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer los procesos de revisión y la capacitación del personal federal, conocimientos que también estarán al servicio de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que afirmó que el resultado va a ser positivo, ante el trabajo del equipo encabezado por el gobernador poblano.

En su mensaje, el gobernador Alejandro Armenta Mier, como testigo de honor, manifestó que para la administración que preside, la rendición de cuentas es muy importante en el sentido más amplio, ya que las y los poblanos están muy atentos del quehacer público y tienen el derecho a saber que los recursos se administran de manera eficiente.

“Para el Gobierno del Estado es fundamental el cumplimiento estricto de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por ello este convenio coadyuvará a la transparencia”, aseguró el ejecutivo estatal, al exhortar a las y los trabajadores del gobierno a desempeñar sus funciones con apego a la normatividad que regula el manejo de los recursos públicos.

En su intervención, el titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, Germán Reyna y Herrero, señaló que el acuerdo refleja el compromiso del gobernador Alejandro Armenta Mier con la transparencia y la rendición de cuentas, al tiempo que permitirá la coordinación interinstitucional para supervisar la fiscalización de participaciones federales. Esta suma de esfuerzos se fortalecerá con mesas de trabajo y capacitaciones para homologar criterios.

Respecto a la fiscalización de la cuenta pública 2025, este convenio activa mecanismos que garantizan la excelencia técnica a través de una colaboración cercana, atendida por el personal de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Por su parte, el secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes, señaló que este esfuerzo conjunto envía un mensaje claro de que en Puebla el dinero público se cuida, se revisa y se comprueba, a fin de garantizar que cada peso se ejerza con legalidad, eficiencia y sentido social para generar más obra, mejores servicios y resultados visibles para la ciudadanía. Concluyó al comentar que la fiscalización forma parte de un sistema integral que permite prevenir, revisar, corregir y, cuando corresponde, fincar responsabilidades.

