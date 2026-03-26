Feria de Paz y Atención a las Causas reúne a más de mil personas en Chietla

En Chietla, con la participación de más de mil personas, se llevó a cabo la “Feria de Paz y Atención a las Causas”, con la coordinación de los esfuerzos de los gobiernos de México, del Estado y municipales, con el objetivo de disminuir los delitos de alto impacto.

Como parte de la actividad, se realizaron talleres de lectura, creación de cuentos, preparación de licores, mermeladas, bisutería de palma, barbería y corte de cabello; además, se entregaron árboles a la comunidad y se habilitó un planetario móvil, entre otras tareas en las que participaron alumnos de primarias y secundarias de la región.

En la feria participaron las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de Bienestar, del ámbito federal; y la Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADR), Secretaría de Arte y Cultura y Secretaría de Medio Ambiente, del ámbito estatal.

Colaboraron también organismos como Protección Civil, Bomberos, Proximidad Vial, Instituto de Bienestar Animal (IBA), Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA), Instituto de Capacitación para el Estado de Puebla (ICATEP), Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM) y la Guardia Forestal.

El compromiso con la paz y el bienestar de la ciudadanía se mantiene firme bajo el liderazgo y visión humanista del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier.

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