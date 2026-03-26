Senado aprueba “Plan B” electoral; PT logra blindar revocación de mandato

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen correspondiente al denominado “Plan B” de la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la discusión, la senadora Liz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó una reserva que fue aprobada por unanimidad para retirar la modificación al artículo 35 y mantener la revocación de mandato en los términos vigentes de la Constitución, como un mecanismo independiente del calendario electoral, sin concurrencia con elecciones y con reglas específicas que garantizan su carácter de evaluación ciudadana.

Desde tribuna, Liz Sánchez expuso la postura del PT de proteger la naturaleza democrática de la revocación de mandato, evitando que este mecanismo ciudadano se mezcle con procesos electorales.

“Las reformas electorales nunca son decisiones menores. En ellas se define cómo se organiza el poder en una democracia y cómo se protege la voluntad del pueblo“, afirmó. Subrayó que “la elección es el momento en que el pueblo decide quién gobierna. La revocación de mandato es el momento en que el pueblo evalúa cómo gobierna quien fue electo. Son mecanismos distintos y deben conservar su lógica democrática propia”.

Las reformas electorales definen el rumbo de nuestra democracia.



Desde el @PTnacionalMX respaldamos el Proyecto de Nación que encabeza nuestra presidenta, la Dra. @Claudiashein porque representa la continuidad de la transformación que el pueblo ha construido con años de lucha.… pic.twitter.com/Musmnjr1xk — Liz Sánchez (@LizSanchezSM) March 26, 2026

La legisladora destacó que el PT respalda el proyecto de nación encabezado por Sheinbaum y los principios de austeridad y combate a privilegios contenidos en la reforma, pero enfatizó que acompañar también implica actuar con responsabilidad para perfeccionar los instrumentos democráticos.

Su propuesta de eliminar el artículo 35 del dictamen encontró respaldo en todas las fuerzas políticas, alcanzando consenso unánime en votación económica, incluyendo a legisladores de Morena y del Partido Verde.

“No se trata de debilitar la participación ciudadana, se trata de protegerla”, enfatizó Sánchez, quien también destacó el papel histórico del Partido del Trabajo en la lucha democrática del país y su compromiso con la Cuarta Transformación.

En el mismo sentido, el senador y dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, afirmó que la coalición Morena-PT-Verde se mantiene más fuerte que nunca, con rumbo claro hacia los procesos electorales de 2027 y 2030, siempre en acompañamiento y respaldo a la presidenta.

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