USEP amplía registro para admisión 2026 hasta el 31 de marzo

La Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) informó que el periodo de registro en línea para el Proceso de Admisión 2026 se extiende hasta el 31 de marzo, con el objetivo de fortalecer el acceso a la educación como un derecho.

A partir del 25 de marzo, los aspirantes podrán ingresar al sitio web https://usep.puebla.gob.mx, capturar sus datos en el módulo de registro y generar las referencias para el pago de las cuotas de recuperación por examen y curso básico. Posteriormente, contarán con cinco días hábiles para realizar el pago. Las siguientes etapas del proceso se mantienen conforme a las fechas establecidas en la convocatoria.

La universidad cuenta con cinco sedes en Ciudad de Puebla, Izúcar de Matamoros, Tepexi de Rodríguez, Yaonáhuac y Zoquitlán. Su oferta académica incluye las licenciaturas en Médico Cirujano, Enfermería y Obstetricia, así como Promoción y Atención a la Salud, esta última disponible únicamente en la capital.

Acorde a las directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum y con el respaldo del gobernador Alejandro Armenta, la USEP trabaja para generar más oportunidades en beneficio de quienes, con vocación regional y de servicio, buscan convertirse en profesionales de la salud.

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