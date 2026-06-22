Pepe Chedraui y SMDIF inauguran primera Unidad Médica Imparable en Puebla

Como parte de una de las acciones más importantes en materia de salud y bienestar social el presidente municipal, Pepe Chedraui, y la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, inauguraron la primera “Unidad Médica Imparable”, un programa que busca transformar el acceso a los servicios de salud para miles de familias poblanas.

Este nuevo espacio brindará atención médica preventiva mediante servicios de medicina general, odontología, laboratorio, farmacia y óptica, contribuyendo al diagnóstico oportuno y a la prevención de enfermedades.

Durante su intervención, la presidenta del DIF MariElise Budib afirmó que las y los usuarios podrán acceder de manera gratuita a consultas médicas, limpiezas dentales, tratamientos odontológicos, exámenes de la vista, hasta dos pares de lentes graduados al año, estudios de laboratorio y medicamentos a través del servicio de farmacia, entre otros beneficios.

“Hoy más que nunca es fundamental cuidar de nuestra salud. Esta unidad está diseñada para brindar atención integral a las familias, acercando servicios que muchas veces son difíciles de encontrar y acceder a ellos. Todo esto con el objetivo de ofrecer una atención cercana, accesible y de calidad para todas las familias poblanas. Les invito a que se acerquen y aprovechen estos servicios”, expresó.

Como parte de esta estrategia impulsada por el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital, la Unidad Médica Imparable Los Pinos es la primera de una red de espacios que se instalarán en puntos estratégicos de la capital para acercar servicios médicos a quienes más los necesitan, reduciendo tiempos y costos de traslado para las familias.

Las personas interesadas en acceder a los servicios deberán registrarse en la Unidad Médica Imparable ubicada en la 11 Sur 10138 San José Los Pinos, presentando copia de identificación oficial (INE), CURP y comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses.

Con acciones como esta, el Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso de acercar servicios de salud dignos, gratuitos y de calidad, contribuyendo al bienestar y la calidad de vida de las y los poblanos.

Te recomendamos: