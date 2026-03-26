México continuará acuerdo con médicos cubanos

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el miércoles la continuidad de la cooperación sanitaria con Cuba y aseguró que México mantendrá el acuerdo de contratación de médicos provenientes de la isla, pese a que países como Honduras, Guatemala y Jamaica han cancelado recientemente estos programas bajo presión de Estados Unidos.

En su conferencia matutina, la mandataria afirmó que “nosotros tenemos un muy buen acuerdo que además nos ayuda mucho. Es decir, es un acuerdo bilateral de mucha ayuda para México”.

Sheinbaum recordó que los especialistas cubanos fueron cruciales durante la pandemia de covid-19 y que actualmente atienden zonas remotas donde México tiene déficit de personal médico. “

Primero fueron los médicos cubanos quienes nos vinieron a ayudar durante la pandemia, en condiciones de mucha dificultad. Hacían falta médicos especialistas y quienes vinieron a ayudarnos fueron los médicos cubanos. Ahora nos ayudan en muchísimos lugares”, expresó.

La presidenta subrayó que los profesionales de la isla reciben remuneración directa y negó que trabajen bajo esquemas irregulares. “Se les paga lo que se les tiene que pagar, o sea, ellos reciben su salario”, afirmó. Además, defendió la cooperación científica y médica con Cuba, incluyendo vacunas y tratamientos especializados como el de pie diabético.

Humanismo mexicano para Cuba

Sheinbaum vinculó la relación con Cuba a los principios del “humanismo mexicano“: “Nosotros damos la mano al que sufre, al que tiene problemas, porque ese es el pueblo de México, esa es la característica del pueblo de México”, dijo.

El gobierno mexicano ha enviado cargamentos de ayuda humanitaria y busca otras formas de colaboración, esto después de que se detuvieran los envíos de petróleo por interferencia de la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

“Es difícil lograr que médicos y especialistas mexicanos vayan a muchas zonas rurales donde se necesitan especialistas, y los cubanos están dispuestos a trabajar ahí”, recordó la mandataria, reconociendo la dificultad del acceso a la salud en diversas zonas del país.

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