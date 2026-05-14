Puebla refuerza prevención ante temporada de lluvias y ciclones 2026

Con una estrategia regional enfocada en la prevención y protección de las familias poblanas, la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo del Desastre, realizó la reunión de trabajo “La Unidad Municipal de Protección Civil ante la próxima temporada de lluvias y ciclones 2026”.

La sesión se efectuó bajo la dirección del coordinador general de Protección Civil, coronel Bernabé López Santos, y reunió a representantes de 31 municipios de 37 convocados en la Sierra Nororiental, quienes firmaron una minuta de acuerdos para fortalecer la capacidad de respuesta ante fenómenos naturales y antropogénicos.

Durante los trabajos se expusieron temas prioritarios como el marco normativo de las unidades municipales de Protección Civil, atlas municipales de riesgos, operación de refugios temporales, pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para la temporada 2026 y medidas preventivas ante lluvias y ciclones tropicales.

Las autoridades municipales reconocieron la importancia de la capacitación técnica y asumieron el compromiso de difundir la información entre sus áreas operativas y autoridades locales. Asimismo, los municipios participantes acordaron impulsar acciones preventivas para disminuir riesgos y fortalecer la protección de la población durante la próxima temporada de lluvias y ciclones tropicales.

En respuesta a una petición de la presidenta municipal de Jonotla, personal de Protección Civil estatal y de la Secretaría de Infraestructura efectuará un recorrido de inspección para analizar la viabilidad de un muro de contención en beneficio de la comunidad.

Te recomendamos: