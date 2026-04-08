Puebla promueve feria y eventos en la Cámara de Diputados

Con el objetivo de fortalecer la proyección nacional de la entidad como destino turístico, el Gobierno del Estado de Puebla presentó desde la Cámara de Diputados la Feria de Puebla 2026 y los eventos “Por Amor a Puebla”, una estrategia integral que impulsa la riqueza cultural, gastronómica y natural.

Ante las y los diputados federales de la fracción parlamentaria poblana, en representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, destacó que esta edición de la feria se consolida como un esfuerzo colectivo, construido junto a cámaras empresariales, asociaciones, turoperadores, cocineras tradicionales, artesanos y productores, que garantiza un modelo incluyente y con beneficios directos para las y los productores.

Resaltó que Puebla se posiciona actualmente como el cuarto estado más visitado del país, con una derrama económica superior a mil 40 millones de pesos y una ocupación hotelera del 97 por ciento en períodos recientes. Añadió que esta feria integra actividades para todos los sectores de la población, con experiencias familiares, culturales y de entretenimiento que fortalecen el arraigo, promueven el consumo local y amplían la estancia promedio de visitantes nacionales e internacionales.

Por su parte, el coordinador del Comité Organizador, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, informó que la Feria de Puebla 2026 se realizará del 23 de abril al 10 de mayo, con un formato renovado que incluye siete nuevos pabellones temáticos, entre ellos espacios dedicados a la niñez, gastronomía tradicional, tecnología, cultura, sector ganadero y fuerzas armadas, lo que permitirá fortalecer la economía local, promover la inversión y generar oportunidades para productores y emprendedores.

En el marco de esta estrategia, la directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera Herrera, anunció el festival internacional GLOW, que se llevará a cabo del 11 al 19 de abril en el Centro Histórico de Puebla, con la participación de artistas nacionales e internacionales y la intervención de 16 inmuebles emblemáticos. Se estima la asistencia de más de 425 mil visitantes y una derrama económica cercana a los 200 millones de pesos, lo que consolida a Puebla como referente global en eventos culturales y tecnológicos. Asimismo, destacó que este tipo de iniciativas fortalecen el uso del espacio público y promueven la participación comunitaria, especialmente de jóvenes y talento local.

Durante el acto, el coordinador del grupo parlamentario, Ricardo Monreal, reconoció el trabajo del gobernador Alejandro Armenta Mier y reiteró el respaldo de la mayoría legislativa al estado de Puebla, al destacar que su administración genera resultados visibles en materia de gobernabilidad, desarrollo y proyección nacional. Asimismo, legisladores federales poblanos refrendaron su compromiso institucional para acompañar las acciones que contribuyan al crecimiento de la entidad.

El coordinador de diputados federales de Puebla, Juan Antonio González Hernández, resaltó que la administración estatal ha logrado una disminución significativa en los índices delictivos durante los primeros meses del año, además de impulsar políticas públicas enfocadas en la atención de las causas, como inversión histórica de mil 600 millones de pesos al campo, más de mil millones en obra comunitaria y programas de prevención de la violencia a través de las Casas Carmen Serdán. Estas acciones consolidan condiciones de seguridad para eventos de gran escala como la Feria de Puebla.

Te recomendamos: