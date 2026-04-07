Puebla, sede de uno de los ocho bachilleratos deportivos a nivel nacional

Con una inversión de 8.8 millones de pesos en una primera etapa, el próximo Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva en Puebla reafirma que el deporte constituye una política de Estado vinculada con la educación, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, al señalar que estos trabajos colocarán a la entidad en los próximos años dentro del top ten de la competitividad.

Al formar parte el Estado de los ocho bachilleratos que se construirán en el país, se consolida un círculo virtuoso dentro de una política integral, en la que la educación, la cultura, el deporte y el arte se establecen como base de la transformación humana. El gobernador Alejandro Armenta Mier precisó que esta iniciativa atiende el primer eje de la política de seguridad de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya que Puebla vive un auge deportivo, luego de permanecer durante años excluida de eventos a causa de la corrupción.

Destacó que la designación de la entidad como sede de la Olimpiada CONADE responde a una estrategia en la que el deporte ocupa un lugar prioritario. Asimismo, señaló que, con la Universidad del Deporte (UDEP), la Secretaría de Deporte y Juventud y el Bachillerato, se amplían las oportunidades para que las y los jóvenes se incorporen a la formación deportiva y accedan a mejores opciones de desarrollo.

Al respecto, el secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, enfatizó que para esta infraestructura deportiva el Gobierno del Estado aporta 8.8 millones de pesos, mientras que en una segunda y tercera etapa serán 160 millones de pesos. Detalló que el Gobierno Federal proporcionará el equipamiento y la nómina. “Este bachillerato será único en el estado y será el más grande”, puntualizó el secretario.

Recordó que, del 6 de abril al 6 de junio, las y los interesados en ingresar al bachillerato podrán consultar la convocatoria en http://www.sep.puebla.gob.mx/, para realizar su preregistro. Informó que el 14 de junio se aplicarán las pruebas técnicas, físicas y el examen médico. Asimismo, señaló que los resultados se publicarán el 3 de julio y que el inicio de clases se llevará a cabo en agosto del presente año.

El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, reafirmó que con los 14 mil millones de pesos destinados a la construcción del Museo Internacional del Barroco, habría sido posible construir hasta 19 universidades del Deporte. Expresó que esta diferencia refleja el contraste entre los gobiernos de la Cuarta Transformación y los del periodo neoliberal, caracterizados por el saqueo. “La Universidad del Deporte tiene tres veces el volumen de construcción del Barroco, 61 mil metros cuadrados y costará 729 millones de pesos”, afirmó.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Puebla, apegado a la estrategia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fortalece la formación integral de las y los jóvenes y consolida al deporte como una política que impulsa el desarrollo y contribuye a la reconstrucción del tejido social.

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