Puebla implementa código QR para transporte público en renovación

La Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla (SMT) comenzó a entregar este martes 7 de abril códigos QR a concesionarios que se encuentran en proceso de renovación de unidades, como parte de una estrategia de modernización del transporte público impulsada por el gobernador Alejandro Armenta.

El programa permite que unidades antiguas próximas a ser sustituidas continúen en operación de manera temporal, bajo control y supervisión estatal, siempre que cuenten con el holograma emitido por la dependencia.

Los hologramas son gratuitos, infalsificables y de uso exclusivo por unidad, sin posibilidad de transferencia. La dependencia enfatizó que su uso indebido será sancionado conforme a la normatividad vigente.

La entrega se realiza en las oficinas centrales de la SMT, ubicadas en Rosendo Márquez número 1501, en un horario de 16:00 a 18:00 horas.

Requisitos para acceder al beneficio

Para obtener el código QR, los concesionarios deberán presentar copia del título de concesión, factura o carta factura original de la unidad adquirida, o en su caso, carta del proveedor con el compromiso de fecha de entrega.

El gobierno estatal señaló que esta medida garantiza la continuidad del servicio bajo condiciones reguladas y consolida la renovación del parque vehicular, promoviendo una transición ordenada hacia unidades más seguras, eficientes y dignas.

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