Pobladores de Calpan exigen mayor seguridad por robos de ganado

Tras la detención, el pasado fin de semana, de un menor de edad que presuntamente, en conjunto con otras dos personas, intentó robar ganado, habitantes de Calpan se manifestaron frente a la presidencia municipal para exigir mayor seguridad.

Vecinos de la cabecera municipal han denunciado constantes robos, principalmente de ganado, por lo que acudieron a las oficinas municipales para exigir la destitución del alcalde, Vicente Sánchez Méndez.

Asimismo, solicitaron que se investigue y, en su caso, se realicen cambios en los integrantes del gabinete, después de que el pasado 5 de abril fuera sorprendido el hijo del director de Protección Civil, Gavino Flores Flores, intentando sustraer reses, mientras que dos de sus acompañantes lograron darse a la fuga.

La situación de inseguridad en el municipio ha generado hartazgo entre los pobladores, quienes señalaron una presunta colusión de la actual administración con la delincuencia. También denunciaron al comandante de la policía, identificado como Jacobo N., por omisión ante los hechos delictivos.

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Ante las exigencias dirigidas al edil, este acompañó a los habitantes a presentar denuncias ante la Unidad de Investigación de Calpan, instancia desde la cual se dará seguimiento a las inconformidades registradas. Además, exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier hecho delictivo para que se investigue hasta sus últimas consecuencias.

De igual forma, el alcalde dejó en claro que no habrá privilegios ni encubrimientos, y que la ley se aplicará sin excepciones, independientemente de nombres, cargos o vínculos personales.

Finalmente, el edil señaló que se tomarán acciones inmediatas, incluidos ajustes y cambios en las áreas de Protección Civil y Seguridad Pública, además de establecer mesas de diálogo con vecinos de Calpan.

Editor: César A. García

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