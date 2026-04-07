Dan mantenimiento a juegos infantiles, bancas y ejercitadores en Puebla

Con el objetivo de conservar espacios públicos dignos, funcionales y seguros para las familias poblanas, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, realiza permanentemente acciones de mantenimiento y rehabilitación del mobiliario urbano durante lo que va de 2026, garantizando entornos adecuados que favorezcan la convivencia comunitaria y el bienestar de la ciudadanía.

Como parte de estos trabajos, en este periodo la Secretaría de Servicios Públicos dio mantenimiento a 39 juegos infantiles y 20 ejercitadores, reconociendo que estos espacios son fundamentales para promover la recreación, la actividad física y el desarrollo saludable de las infancias en la capital.

Asimismo, la dependencia también intervino 57 bancas ubicadas en distintos parques y áreas públicas, contribuyendo a generar espacios más cómodos y accesibles para la convivencia social. Estas acciones permiten que los espacios públicos sean funcionales y listos para el uso cotidiano de las familias.

El presidente municipal Pepe Chedraui tiene una visión que prioriza el cuidado del espacio público como un elemento clave para fortalecer el tejido social. El mantenimiento constante del mobiliario urbano no solo mejora la imagen urbana, sino que también impulsa lugares seguros y agradables donde las familias puedan reunirse, descansar y convivir.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui, reafirma su compromiso de trabajar de manera permanente por una ciudad más limpia, funcional y humana, impulsando el rescate y conservación del mobiliario urbano como pieza esencial para la convivencia, especialmente para las infancias y consolidando espacios públicos en óptimas condiciones para las y los poblanos.

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