Pepe Chedraui ratifica su respaldo para las 17 juntas auxiliares

En el marco de su Primer Informe de Gobierno, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, recibió en el Palacio Municipal a pobladoras y pobladores de San Miguel Canoa, quienes acudieron para felicitarlo por su primer año de gestión al frente del Gobierno de la Ciudad.

Durante el encuentro, el edil refrendó su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan el desarrollo y bienestar de las 17 juntas auxiliares de la capital.

“Me siento profundamente agradecido con todas y todos ustedes por su apoyo y por esta serenata tan especial. Les extiendo la mano para continuar trabajando por cada junta auxiliar, dignificándolas y mejorando la calidad de vida de sus habitantes”, expresó el alcalde.

Acompañado por el presidente auxiliar de San Miguel Canoa, Apolo Arce Domínguez, el alcalde agradeció las muestras de cariño y reiteró el trabajo conjunto con las comunidades.

