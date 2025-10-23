Estudiantes de Zacatlán participan en diagnóstico socioemocional

La Universidad Iberoamericana Puebla culminó con un trabajo con adolescentes, el diagnóstico para el Centro de Salud y Bienestar Emocional de Zacatlán, destacando la participación de la ciudadanía en este importante ejercicio.

Para concluir con esta investigación, se realizó un trabajo con las y los estudiantes del Bachillerato General Baudelio Serafín Sosa turno vespertino.

En total, fueron 50 estudiantes los que participaron en la técnica de “Foto voz”, que consiste en representar sus emociones y sentimientos a través de imágenes.

En su mensaje, la presidenta municipal, Bety Sánchez, agradeció la participación de las y los jóvenes, así como de la sociedad en general, para atender a las necesidades socioemocionales del municipio.

